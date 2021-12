En un trámite exprés, la Legislatura le da a 90 intendentes la chance de una nueva reelección

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó esta noche con 68 votos a favor el proyecto que habilita a 90 intendentes bonaerenses a presentarse a la reelección en 2023.

Minutos después de su aprobación en el Senado, la Cámara baja provincial sancionó la ley que desbloquea la posibilidad de un tercer mandato consecutivo de los jefes comunales; una pelea que atravesó al Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

83 diputados bonaerenses, de los 92 que integran la cámara baja, consiguieron el quorum para iniciar la sesión del cuerpo y excedieron los dos tercios necesarios para tratar la iniciativa sobre tablas.

El primer paso de la sesión fue la jura del cambiemita Martiniano Molina tras presentar un test de antígenos negativo de Covid.

El vicepresidente de la Cámara, Rubén Eslaiman, pidió que la habilitación al tratamiento del expediente sea nominal a voto cantado, para lo que se necesitaban los dos tercios. Allí se expusieron las diferencias de Juntos y del oficialismo. Los legisladores que responden a intendentes del PRO y de la UCR acompañaron los cambios. Mientras que el vidalismo, Avanza Libertad y la Izquierda rechazaron la norma. Sin embargo, no alcanzó para trabar la ley.

Los cambios habilitan que haya dos mandatos sin posibilidad de ir por un tercer período. Sin embargo, el punto de debate es que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”. De esta forma se habilita a los jefes comunales que hayan sido electos en 2015 y reelectos en 2019 pueden ir por un tercer período.

De esta manera se reformó el artículo 7, y se aprobó que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros, Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”.

A su vez, se consensuó que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período”,

Mientras que “quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”.

“Yo no le puedo decir a mis vecinos si los intendentes pueden votar a mi intendente o no. La gente puede decidir quien se queda, quien se va, quien no viene más”, sostuvo la diputada del Frente de Todos, Susana González que responde al intendente de Ensenada, Mario Secco y acompañó la norma.

El proyecto generó divisiones dentro del Frente de Todos y fue así como Sofía Vanelli, integrante del Frente Renovador, cuestionó “por qué en el artículo 4 plantean la continuidad de dos mandatos, tanto de 2019, como de 2021” y consideró que el proyecto “les da incertidumbre a los bonaerenses” ya que “corre el arco un poquitito más”.

Por su parte, José Andrés de Leo, de Juntos, expresó que la ley “va a tener dos efectos muy claros y muy concretos” y el primero será la “reelección de concejales y noventa intendentes” y el segundo la posibilidad de “subsanar” un “mal decreto firmado” bajo el gobierno de María Eugenia Vidal.