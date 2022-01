Lucas Acosta, el único jugador de Lanús que sigue aislado por Covid-19

Tres casos de coronavirus se anunciaron en Lanús, en el retorno a los entrenamientos, pero en las contrapruebas dos fueron negativas. El único que sigue aislado es el arquero Lucas Acosta.

“Tras obtener resultados negativos en tests PCR de Lautaro Acosta y Lautaro Morales, por recomendación médica se realizó una contraprueba, que volvió a ser negativa. Lucas Acosta sí es positivo y continúa en aislamiento”, informó la institución.

En el inicio de la pretemporada, el plantel estuvo a cargo de Maximiliano Velázquez, el ex defensor que se sumó al equipo de trabajo de Jorge Almirón, quien arrancó el 4 de enero (al día siguiente). “En Lanús me siento cómodo, me siento bien. Es importante la ilusión de la gente pero también es un compromiso enorme. A mí me gustan los compromisos. Esperemos repetir momentos lindos y que en cada partido esté la sensación de que vamos a ganar”, dijo en la primera conferencia de prensa

El plantel del club sureño trabajará en el predio de Cabrero y Guidi hasta el sábado 8 inclusive. A partir del domingo 9 y hasta el martes 18, los jugadores realizarán la parte más exigente de la preparación en la localidad bonaerense de Pilar.