Piden regular el precio de los autotest de coronavirus

El diputado nacional del Frente de Todos por Salta, Lucas Godoy, solicitó hoy que se establezcan precios de referencia para regular el valor en el mercado de los test de detección de coronavirus con el objeto de que sean accesibles a toda la población.

“Estas pruebas son fundamentales para conocer el diagnóstico, decidir aislamientos preventivos y evitar nuevos contagios”, destacó el diputado en el proyecto, presentado junto al Partido Igualar, cuya secretaria general es la dirigente Carmela Moreau.

A través del texto, el diputado pidió al Ministerio de Salud que por medio de la Secretaría de Comercio Interior se “establezcan los precios de referencia de los Test PCR para SARS-CoV-2 y los autotest de venta libre en farmacias”.

Los dirigentes sostuvieron que “cuando lo que está en juego es la salud no puede haber margen para especulaciones”. “Debemos estar protegidos ante las conductas abusivas del mercado frente a un bien escaso”, remarcaron.

Cinco en el marcado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó cinco test de detección de coronavirus.

El último aprobado es el de Immunobio, de Laboratorios Jayor, que se realiza en secreciones nasales y de saliva. A partir del 20 de enero estará disponible en droguerías y farmacias de todo el país. La semana pasada se aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2. Pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, según se informó oficialmente.

¿Cómo conseguirlos?

Los test de autoevaluación para la detección de SARS-CoV-2 (COVID-19) podrán adquirirse de modo individual, por instituciones públicas o privadas, o jurisdicciones “siempre que se garantice el adecuado reporte de resultados”, se informó. La Anmat aclaró que estas pruebas “proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”.

En estos autotest la muestra se realiza “a nivel nasal o bien por saliva”, según lo especifique el fabricante, a diferencia de los test de uso profesional donde la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo. Por eso se reforzó que la muestra se debe tomar “en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos”.

También se aclaró que un resultado negativo de estas pruebas no descarta la infección ya que “si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test“. “Para tener un seguimiento, los resultados deberán ser reportados de forma inmediata (en base al código de barra de cada empaque) una vez realizado el test, y se dispondrá de un plazo mayor cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test”, precisó la cartera de Salud.

Los datos reportados se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas, en el caso de reporte de test de usuarios individuales o por instituciones públicas o privadas.