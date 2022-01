Esteban Echeverría: aumento de 15% para los empleados del municipio

Las dos entidades gremiales que disputan la representación de los empleados comunales de Esteban Echeverría: los sindicatos de Obreros y Empleados Municipales (SOEMEE) y de Trabajadores Municipales (STMEE) acordaron con el Ejecutivo local un incremento del 15 por ciento para el salario básico.

En el acuerdo, además, se incluirán $2000 al salario base y se cobrarán otros $6000 al mes en carácter de bonificación no reembolsable y no remunerativa. Estas sumas se originan los $8000 que percibían como no remunerativas hasta diciembre pasado.

Sindicatos y comuna acordaron volver a reunirse en marzo para “tratar la continuidad de la política salarial para el resto del año”, según consta en el acta paritaria.

“Creemos que con este aumento empezamos a emparejar y arrancamos con los sueldos iniciales con un aumento básico del 25 por ciento para el período enero-marzo. Con una inflación que está estipulada entre los 50 y 52% para todo el 2022, haber arrancado con este número es bueno”, afirmó Carlos Campos, secretario general del SOEMEE,

Por otro lado, en febrero se discutirá el pase a planta permanente acordado con el intendente local, Fernando Gray, y la incorporación de la carrera municipal en Esteban Echeverria.

En ese sentido, la secretaria general del STME, Nélida Haye, precisó que hay “más de un 45 por ciento de trabajadores con cinco años de antigüedad que aún no ingresaron” a la planta permanente.

“Buscaremos que se incluyan ítems que faltan dentro del convenio colectivo del trabajo, como la carrera, los concursos, el sistema sancionatorio preventivo de violencia laboral y de género. También, incorporar a los adicionales que hoy están regulados a través de la ordenanza”, subrayó.