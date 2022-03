Lomas de Zamora: reclamos vecinales por la demora en reabrir una sala de primeros auxilios

José Lynch y Huapí, justo en el límite en Villa Barceló y Bénquez donde conviven y se mezclan vecinos de Lanús y Lomas de Zamora. Allí, en esa esquina, se encuentra el CAPS Alicia Moreau de Justo, un centro de salud creado y levantado por y desde el barrio y que lleva más de 500 días cerrado por una obra que comenzó y nunca se terminó.

“La sala andaba lo más bien: teníamos médicos y había guardias, hasta un ambulancia en la puerta”, le cuenta José, con medio siglo en el barrio a InfoRegión y agrega: “La sala era chica pero el corazón es grande”.

Según los vecinos, en 2020 la sala fue cerrada a causa de realizar obras para su modernización, expansión y puesta en valor, una obra que, en principio, fue recibida con un agrado que ante las demoras mutó en preocupación.

“Vinieron excavaron, dejaron las zanjas y quedó ahí”, sintetiza José.

Por su parte, Alicia, otra vecina, recuerda que parte de los servicios fueron trasladados, primero a una casa donde No pueden seguir la obra porque los cimientos no permiten seguir la obra agregando un pisoy que, ahora, funciona “en un local grande sin divisiones por lo cual no hay ningún tipo de intimidad”.

El local actual carece de servicios básicos: “Había un baño químico en la puerta y se lo robaron“, se queja. y pide “recuperar lo que había” porque, sostiene, que “así como estaba atendía bien, nadie sabe por qué la desmantelaron hasta los pisos”

“Que vuelva a ser la sala que era antes”, pide.

A la falta de servicios, se agrega la incertidumbre. Según Alicia, gente que estaba vinculada a la obra le informó que “no pueden seguir la obra porque los cimientos no permiten agregar una planta”, lo cual la lleva a preguntarse si hubo estudios previos antes del desmantelamiento.

La versión de José es distinta: “Dijeron que se quedaron sin plata”, aunque aclara que “nunca bajó nadie del municipio, nunca, nunca”, se enoja y se pregunta “por qué no arreglan lo que rompieron, qué hicieron con la plata.”

Por su parte, el edil de Juntos, el arista Jorge Villalba, presentó un pedido a la Dirección de Arquitectura de la provincia de Buenos Aires para que informe acerca de la situación de la obra y que será tratado la semana próxima en el Concejo Deliberante.

“No se puede jugar con la salud de la población El pedido de pacientes y vecinos es justo y la respuesta debe ser inmediata, afirmó el concejal opositor.

En el proyecto se indica que las reformas en el CAPS de Villa Bénquez están en el marco de una licitación llevada adelante por el gobierno bonaerense que involucra a cuatro centros de salud lomenses y que fue adjudicada a la firma Pypsa S. A. que el 20 de agosto de 2020 firmó eñ convenio con la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial comprometiéndose a entregar las obras terminadas en 270 días corridos.

Al respecto destaca que tras más de 550 días “ninguna de las cuatro obras” comprendidas en la licitación “que tiene por objeto la construcción remodelacion de los CAPS Alicia Moreau de Justo, Luis Agote, 25 de Mayo y La Cortada ha sido finalizada sino que muy por el contrario lejos están de estarlo”.

Por ese motivo pide que la Dirección Provincial de Arquitectura, en tanto autoridad de aplicación informe, entre otros puntos, sobre el “grado de avance y ejecución de cada una de las cuatros obras comprendidas en la licitación”, la “fecha estimada de finalización de cada una de las obras” y los “motivos por los cuales no fueron finalizadas las obras”

Además, se pide que se indique si las demoras “obedecen a causas imputables a la contratista, y en este último caso informe si fueron aplicadas las multas correspondientes”.

Mientras tanto, los vecinos del barrio llevan más de 550 dias sin la sala que levantaron sus padres y sus abuelos: “Duele ver ese sacrificio tirado, había una placa con los nombres de los fundadores y ya no está”, concluye Alicia.