Un año sin Tehuel

Tehuel de la Torre falta de su hogar hace exactamente un año. El 11 de marzo del año pasado salió de su casa para trabajar como mozo, pero nunca volvió. El entorno teme el cierre de la instrucción, para la elevación a juicio, y que se deje de buscar al joven trans. Aumentaron la recompensa para quien aporte datos sobre su paradero. Este viernes se realizarán varias actividades en San Vicente, La Plata y Capital Federal.

Las actividades

Un mosaico por Tehuel en San Vicente: la exhibición será hoy a las 13 en la Vieja Estación San Vicente, ubicada en la avenida Sarmiento al 1000 de San Vicente, que actualmente funciona como un espacio cultural. La obra, que mide un metro de alto por 50 centímetros de ancho, fue hecha con azulejos y cerámica en frío por 10 artesanas. Las artistas se inspiraron en una de las fotografías más difundidas de Tehuel, en la que lleva una visera y una campera.

Esta tarde, a las 16, se realizará una movilización que partirá desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, rumbo al Congreso, donde se desarrollará una radio abierta, se leerá un documento y habrá un show musical.

En la ciudad de La Plata, la concentración organizada por Autoxonvocados por Tehuel está anunciada para las 14.30 en avenida 1 y 44 para luego sumarse a la marcha en la ciudad de Buenos Aires.

Aumentaron la recompensa

El Ministerio de Seguridad dispuso aumentar a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que brinden datos útiles que ayuden a encontrar a Tehuel De La Torre. Las personas que puedan suministrar datos que contribuyan a encontrar a Tehuel deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134 correspondiente al el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, del Ministerio de Seguridad.

Temor el el cierre de la causa

“Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento. Hay indicios de que pudo haber sido llevado por trata de personas. Me gustaría que intervenga alguna fiscalía federal, que son las que se ocupan de investigar estos casos”, señaló Andrés de la Torre, padre del joven, hace algunos días. “Los rastrillajes están todos parados. No sé por qué. La última noticia que tuvimos fue que se cambió de carátula la causa“, apuntó.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad le exigió a la administración de justicia que “intervenga con celeridad y tome todas las medias procesales pendientes de realización incorporando la perspectiva de género y diversidad”.

Hace dos días, la cartera presentó un escrito ante el juez de Garantías que interviene en la causa “manifestando su preocupación por el posible cierre de la etapa preparatoria y su consecuente elevación a juicio, encontrándose pendientes de producción medidas de prueba que son centrales para que la búsqueda de Tehuel continúe, y que fueran solicitadas por la fiscalía”.

EL CASO

Tehuel De la Torre fue visto por última vez alrededor de las 19 del 11 de marzo de 2021, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn. Había conseguido una changa, iba para participar de un evento como mozo.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la Policía y la fiscal interviniente desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Luis Alberto Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas. También fue detenido Oscar Alfredo Montes, por “encubrimiento”.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla 1203 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente. Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer al joven.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30 pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Durante el transcurso de la investigación, la Justicia ordenó diversos allanamientos que arrojaron resultados negativos en relación al paradero del joven desaparecido, aunque lograron determinar la vinculación de los imputados con el hecho, a partir del hallazgo de rastros hemáticos que, tras ser analizados, resultaron ser coincidentes con el ADN del joven buscado. La casa, en tanto, fue reducida a escombros en setiembre pasado.

En noviembre del año pasado la Justicia imputó por “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género” a Ramos y Montes. Hasta acá, la investigación era “averiguación de paradero”.