El ex futbolista Leonardo Di Lorenzo dejó de ser el Director Deportivo de Temperley, de acuerdo a lo que comunicaron tanto la institución como él, a través de redes sociales. “Temperley siempre será tu casa”, reza el mensaje del club. “Sólo tengo palabras de agradecimiento”, apuntó.

“Desde el Club Atlético Temperley informamos que la Comisión Directiva y la Sub Comisión de Fútbol han llegado a un acuerdo con Leonardo Di Lorenzo y rescindió su vínculo como Director Deportivo de nuestra institución. En el club desde 2013. Ídolo, referente dentro y fuera de la cancha. Partícipe de las alegrías más grandes: el ascenso a la B Nacional y a Primera División. Presente en las tres permanencias en la elite del fútbol argentino. Gracias por tanto, ‘Tiki’ querido. Temperley siempre será tu casa”, expresó el Club.

Di Lorenzo, en tanto, posteó un emotivo mensaje en Instagram, “Me despido del club que supo ser mi casa. Después de casi 9 años, solo tengo palabras de agradecimiento para todo el pueblo gasolero. Desde el primer día y por siempre, gracias por el cariño que me brindaron”. “Al hincha que me hizo sentir querido desde mi llegada, a los empleados del club, a mis compañeros, cuerpo médico, utileros, entrenadores, dirigentes. Y a los jugadores, sobre todo a los pibes, mi mayor recompensa fue verlos crecer. Temperley en mi corazón”, cerró.

En enero del año pasado, Di Lorenzo colgó los botines. Había llegado en 2013 al club, institución en la que más tiempo jugó. Había estado en San Lorenzo, Atlético de Rafaela, Argentinos Juniors y Acassuso. Tras dejar el fútbol profesional, siguió vinculado al Gasolero a través de su cargo como Director Deportivo del que hoy se despide.