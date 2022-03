Día de la Memoria: Vigilia en el ex Pozo de Banfield

Se cumplen mañana 46 años de la última dictadura cívico-militar y son varias las actividades que se realizaron y continúan realizándose en Lomas de Zamora. Las organizaciones de derechos humanos locales convocan, nuevamente, a realizar una vigilia en el ex Pozo de Banfield para esperar la llegada del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

La convocatoria es hoy, a partir de las 20, en el ex centro clandestino de detención y exterminio que funcionará en Vernet y Sicialiano, donde ayer se realizó una histórica sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, en la cual se escuchó el reclamo de “Nunca Más”, pero también la intendenta Marina Lesci recordó al jefe comunal lomense desaparecido durante los años de plomo, Pedro Pablo Turner.

Guará, Gisele Grieco narradora, el Mono Sequeira, Vía Clavis, grupo de danzas Yuayayninchis, No me Importa y Seres, forman parte de la propuesta de H.I.J.O.S. Lomas de Zamora, agrupación que organiza el evento.

Además, el fin de semana se realizó la intervención urvana “La Cicatriz II” sobre la peatonal Laprida de Lomas de Zamora. El objetivo de esta actividad es visibilizar las profundas heridas que dejó el terrorismo de Estado, que “continúan abiertas hasta que el último genocida sea juzgado, condenado a cárcel común y aparezcan los hijos y las hijas apropiadas”. También hubo una actividad para recordar a los fusilados en la Masacre de Pasco.

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina.

El 16 de septiembre de 2010, el Pozo de Banfield fue declarado Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia, en el marco de un acto que contó con la presencia de la entonces secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sara Derotier de Cobacho, quien murió dos años después. Esta señalización, a partir de pilotes emplazados en el frente del edificio de Vernet y Siciliano, se registraba cuatro años después del inicio del trámite del Ministerio de Seguridad para que pasara a la órbita de Derechos Humanos.

Tras un pedido de informe a la Justicia, por parte del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, se habilitó una parte para que funcione el Espacio para la Memoria. Se trataba de dos oficinas, que recién en marzo de 2019 fueron abiertas a la comunidad.

Mientras tanto, avanza el Juicio Brigadas, en el que se juzga a 17 represores (uno falleció durante el proceso) por los delitos de lesa humanidad cometidos en este CCDyE, el ex Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda. Comenzó el 27 de octubre de 2020 y ya se realizaron 59 audiencias (la última fue ayer).

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata -que está integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico- juzga a 17 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Antonio Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar. Es transmitido por La Retaguardia, la Justicia y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos Maria Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart. Miguel Ángel Ferreyro falleció en el transcurso del juicio, estaba imputado por los delitos cometidos en la Brigada de Lanús.