“El Frente de Todos cruje pero no se rompe”

La presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, Teresa García, aseguró hoy que la coalición oficialista “cruje pero no se rompe” y remarcó que el Peronismo “siempre discute con intensidad”.

“Me parece bien discutir las cuestiones de fondo que van a impactar en el bolsillo de la gente. Hay que hacerlas públicas, la gente tiene que conocer sobre qué cosas hay que poner la mirada. Sufrimos el tema de los precios, hay que discutirlo. Las discusiones no son caprichos de los dirigentes políticos”, expresó García esta mañana en diálogo con Radio Continental.

En tanto, aseveró que el FdT “no se tiene por qué romper” y agregó: “Hay mucha especulación respecto de si se rompe, la verdad es que me hacen sonreír”. “Esto no se tiene porqué romper, son discusiones, son miradas diferentes. Este es un frente político que se conformó gracias a la inteligencia de Cristina. Cruje pero no se tiene por qué romper”, aseguró.

La legisladora afirmó que “dirigentes de la oposición especulan con que estas discusiones van a ser una grieta dentro del peronismo pero esto no va a ocurrir, me refiero a dirigentes de la oposición que atraviesan preocupadísimos sets de tv”.

Por otra parte, recordó que se atraviesa “una crisis económica que no es resultado de este Gobierno. (El expresidente Mauricio) Macri dejó hipotecado este país, el gobierno no es responsable de todo esto pero lo tiene que afrontar y sobre esto hay miradas diferentes”. “Cuánto de esto va a impactar en la sociedad, en esto tenemos miradas diferentes“, reconoció pero afirmó que “hay que discutir las cosas que le preocupan a esta sociedad”.

“El peronismo siempre discute con intensidad estas cosas pero no es algo terminal”, puntualizó.

Consultada sobre la marcha de ayer en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la senadora dijo que “estas fechas tienen que seguir reviviéndose cada día para que no sucedan nunca más”. “La de ayer superó mis expectativas, fue una marcha enorme. Vi muchas chicas y chicos jóvenes comprometiéndose con esta fecha”, agregó.