Banfield vuelve a disputar una copa internacional y anunció cómo será la venta de entradas

Banfield volverá el próximo martes a disputar una copa internacional y lo hará de local en el Florencio Sola, un ansiado retorno para el cual las entradas ya están a la venta. El debut del Taladro será a las 19.15 frente a Santos de Brasil por la copa CONMEBOL Sudamericana.

En ese marco, el club anunció que “por disposición de la CONMEBOL todos los concurrentes deben abonar entrada” para asistir a este encuentro, por lo que socios e hinchas deberán comprar la Entrada General, que se podrá obtener de manera presencial y online.

Concretamente la institución banfileña implementó un sistema de venta anticipada de entradas físicas y otro de venta virtual para todos los sectores del estadio.

La comercialización a través de la web será mediante el sitio ventas.autoentrada.com desde el sábado 2 de abril a las 10 hasta el mismo martes 5 de abril a las 18 horas. Quienes la compren mediante esta modalidad podrán ingresar al club directamente exhibiendo el Código QR (desde el celular o impreso).

De ese modo la institución busca facilitar la compra de las entradas, ya que los asistentes no deberán acercarse a ningún lugar para retirarlas y contarán con todos los medios de pagos a disposición, aunque se anunció que la entrada es única e intransferible y que, una vez pasado el Código QR por el molinete, quedará inhabilitada por lo que “de ninguna manera podrá ser utilizado nuevamente”.

Quienes deseen adquirir las localidades de manera física podrán acercarse al Estadio Florencio Sola el sábado 2 de abril de 11 a 18 horas y el lunes 4 de abril de 15 a 21 horas.

Por disposición de los organismos de control, no se podrán vender entradas para el partido ante el Santos el viernes 1° de abril, en ocasión del encuentro entre Banfield y Argentinos Juniors por la Copa de la Liga.

La Entrada General Socio, que deberán adquirir los cuentan con carné con la cuota de marzo paga, tendrá un valor de 1000 pesos. En tanto que los no sean socios del club o no estén al día deberán comprar la Entrada General No Socio que costará 2000 pesos.

Para abonar la cuota social hay que dirigirse al Centro de Atención al Socio en los siguientes días y horarios:

– Viernes Sede Social de 12 a 17 horas y en el Estadio a partir de las 18 horas.

– Sábado en la Sede Social de 9 a 13 horas.

– Lunes en la Sede Social de 12 a 20 horas.

– Martes en la Sede Social de 9 a 16 horas.

En cuanto a quienes poseen un abono a platea, el Club anunció que podrán ingresar a su ubicación habitual, aunque deberán comprar su Entrada General Socios como todos los demás. En caso de adquirir una Platea (Socio o No Socio), el precio de la Entrada General está incluido en el valor de la misma.

Por otra parte, el día del partido no se venderán entradas físicas (solamente online) y tampoco se cobrará cuota en el Estadio, en tanto que las Entradas para el Sector Visitante del Santos de Brasil se venderán únicamente online.