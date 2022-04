Tras 12 fechas, Los Andes volvió a ganar

Tuvieron que pasar 12 fechas para que Los Andes logre sumar de a tres en la edición 2022 del Torneo de Primera B, un sendero de frustraciones que culminó hoy en el estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora cuando los locales vencieron por 1 a 0 a un Comunicaciones que venía entonado y con ganas de treparse a la punta.

El local conquistó el único gol del partido a los 30 minutos del segundo tiempo, por medio de Facundo Ardiles quien tras tomar una pelota que boyaba en el área ,remató al arco y marcó un gol desprolijo pero con destino de alivio.

Precismente fue Ardiles, el defensor goleador, la figura del encuentro junto a Leonardo Romero, el guardameta local, que se destacó en un encuentro friccionado que tuvo varios amonestados: Gonzalo Vivas, Maximiliano García, Facundo Ardiles y Mateo Ramírez.

Marcelo Franchini, paró a sus jugadores con un 4-5-1 para asegurar la pelota y le dio resultado, mientras que German Cavalieri dispuso un 5-3-2.

Los Andes (1): Leonardo Romero; Gianluca Caruso, Luciano Vargas, Pablo Medina y Nicolás Digiano; Cristian Canán, Guillermo Ocampo, Alan Espeche, Luis Pérez y Agustín Mansilla; Jonathan Morán.

Comunicaciones (0): Julián Kadijevic; Gonzalo Vivas, Lucas Banegas, Maximiliano García, Ramiro Ríos y Tobias Bovone; René Lima, Rodrigo Lastra y Alexis Vázquez; Nahuel Cáceres y Sebastián Matos.

Cambios: 16m Trovento por Lima y Ferrero por Vázquez (C), 17m Ardiles por Caruso (LA), 24m Ramírez por Ocampo (LA), 27m Cattaneo por Vivas (C), 34m Casoppero por Cáceres, 38m Moreno por Espeche y Peters por Mansilla (LA). Amarillas: Vivas, García (C); Ardiles (LA).

Árbitro: Juan Loustau

Estadio: Eduardo GallardónJ