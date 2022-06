El Presidente y la vice volverán a mostrarse juntos

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se mostrarán juntos mañana en el acto por los 100 años de YPF, tras no verse desde el pasado 1 de marzo y en medio de la dura interna que atraviesa el Frente de Todos.

Fue la titular del Senado fue la primera en confirmar que participará del acto que se realizará en el predio de Tecnópolis a partir de las 17 y esa confimación disparó las versiones a un posible encuentro con el jefe de Estado, que también estaba invitado a participar del acto, y cuya presencia fue ratificada horas después en el marco de múltiples rumores.

Según indicaron de Casa Rosada el mandatario asistirá “tal como estaba previsto” y está pautado que ambos pronuncien un discurso aunque no se sabe si habrá un encuentro previo por lo que es posible que se vean y hablen directamente sobre el escenario.

En los últimos meses, la vicepresidente solo envió un mensaje al Presidente para el nacimiento de su hijo Francisco, ambos se enviaron mensajes a través de los medios y distintos encuentros.

“Fui generosa al permitir que el Presidente pudiera elegir a su gabinete económico”, resaltó la ex jefa de Estado, que en ese momento agregó: “Hoy hay una insatisfacción democrática grande, la plata no alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno que no habíamos conocido que es el de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por fuera del trabajo formal, en los sectores

precarizados. ¿Por qué es esto? Producto de dos políticas: la concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política de salarios bajos”, afirmó en su última aparición pública Cristina Kirchner.

Por su parte, el Presidente aprovechó la distancia durante su último viaje a Europa para responder a los cuestionamientos sobre la política económica: “Creo que es una mirada parcial (la de Cristina), absolutamente económica, que desatiende todo los que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado 6 millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos. Y con todo, logramos que ningún argentino se quedara sin la atención médica que necesitaba”, resaltó el Presidente.

Al regreso, y sin Atlántico de por medio, bajó la intensidad de las críticas, amagó con generar una contracumbre en Estados Unidos. culpó a los medios de “intoxicar”, fustigó al expresidente Mauricio Macri, habló de la derecha como “enemigo”, atacó a la Justicia y reivindicó la calidad democrática de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua.