Y un día, Lanús volvió a ganar

Con un jugador menos y con un gol que llegó cuando el partido se extinguía, Lanús ganó por primera vez en lo que va del torneo al vencer en el Néstor Díaz Pérez a Colón de Santa Fe por 1 a 0 en un partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.

Más allá de los tres puntos y del triunfo , y pese a cierta senseción de control del encuentro por parte de Lanús, el fútbol mostrado por los dueños de casa fue endeble y el partido fue pobre con más insinuaciones que otra cosa.

El Granate se puso en ventaja a los 39 de la segunda parte gracias a Lautaro Acosta que aprovechó una pelota que andaba rebotando en el área tras tiro de esquina ejecutado por Nicolás Pasquini.

Al final del encuentro se produjo un fuerte altercado entre Acosta y el arquero de Lanús, Fernando Monetti en el que la discusión llegó a tal nivel que debieron ser separados por sus propios compañeros.

#Video | #LigaProfesional 🇦🇷



LA PRIMERA DEL GRANATE



Lanús lo ganó en el final ante Colón, con uno menos, y festejó por primera vez en el torneo. ¿El único gol? Del Laucha Acosta.https://t.co/Ep6uhnh9DO — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 19, 2022

Lanús desde los 24 del complemento jugaba con un menos por la expulsión por roja directa de Alexander Bernabei, una baja sensible para la próxima jornada cuando se medirá ante River en el Monumental el sábado 25 a partir de las 20.30.

Síntesis del partido

Lanús (1): Fernando Monetti; Braian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri y Alexandro Bernabei; Alejandro González, Tomás Belmonte, Maximiliano González y Lautaro Acosta; Lucas Varaldo y José Sand. DT: Jorge Almirón.

Colón (0): Leonardo Burián; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Joaquín Novillo y Andrew Teuten; Federico Lértora, Santiago Pierotti, Christian Bernardi y Juan Pablo Álvarez; Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio Falcioni.

Gol ST: 39m. Lautaro Acosta (L).

Cambios ST: 0m. Mateo Sanabria por A. González (L), 26m. Nicolás Pasquini por Varaldo (L), 27m. Eric Meza por Schott (C), Rodrigo Aliendro por Bernardi (C) y Luis Rodríguez por Pierotti (C), 41m. Brian Aguilar por Sand (L), 44m. Yonathan Cabral por Sanabria (L), 45m. Juan Sánchez Miño por Álvarez (C) y Brian Farioli por Teuten (C).

Amonestados: Sanabria (L); Novillo, Farías, Schott y Lértora (C).

Expulsado ST: 24m. Bernabei (L).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.