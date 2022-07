Dolor por la muerte de un profesor de danza en Temperley

Un profesor de danza de Temperley falleció el fin de semana, mientras participaba de una peña solidaria que él mismo había impulsado para recadar fondos para los estudiantes del último año de la escuela 69 de Temperley. Julio Damián Betancourt tenía 40 años y tres hijos.

La comunidad educativa, de padres y estudiantes se encuentran conmocionados por el fatal desenlace. Betancourt murió el sábado de un paro cardíaco, en el marco de una peña solidaria que se desarrolló en la institución ubicada en Bernardo de Irigoyen 750 en el partido de Lomas de Zamora.

Era profesor de danzas, trabajaba en las Escuelas 45 y 69 de Temperley, y era padre de tres hijos. Tenía 40 años.

El dolor invadió a la comunidad de Temperley. Lo describieron como “una persona comprometida”; de hecho, fue impulsor de la peña que se llevaba a cabo para recaudar fondos para los estudiantes del último año de la escuela 69 de Temperley, donde fue alcanzado por la muerte.

“Es muy terrible pensar que ya no voy a verte más, amigo mío, compañero… Siempre dándolo todo, gran esposo, padre, docente, gran persona, te vimos el jueves lleno de energía, hablamos y programamos Lomas Danza, remeras nuevas para el equipo… No puedo entender, no puedo creer lo que pasó”, advierte una allegada, y los mensajes se multiplican.