Almirante Brown: Se realizó el acto por el 112° Aniversario de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown conmemoró este miércoles el 112° Aniversario de la localidad de Longchamps con un acto realizado en la plaza Héroes del Crucero ARA General Belgrano del barrio Rayo de Sol.

La actividad fue encabezada por el presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Jawtuschenko y se realizó en la plaza ubicada en las calles Rosario y Paraná, la cual comenzó cuando se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y continuó con una acción de gracias a cargo del cura párroco de la Iglesia Nuestra Sra. de Luján, Mario Inchauspe.

Durante la ceremonia, se descubrió una placa en homenaje a los veteranos de Malvinas por el 40º aniversario de la gesta y se entregó una placa conmemorativa del Concejo Deliberante y de la Cámara de Diputados provincial al Jardín de Infantes N° 938 Ignacio María Indino por su 25° aniversario.

Finalmente, la emotiva jornada concluyó con un baile ya que hizo su presentación la Chacarera a Brown a cargo de la Asociación Folklórica Sendero Gaucho”.

En uno de sus discursos, Jawtuschenko subrayo que “en nombre de Mariano (Cascallares) y de Juan (Fabiani) les enviamos un enorme abrazo a los vecinos de esta querida localidad que está en constante crecimiento con obras muy importantes, como son las mejoras hidráulicas Yapeyú, Longchamps Norte y Longchamps Noroeste, nuevos asfaltos y trabajos de urbanización, obras de cloaca y agua potable, luminarias LED y el nuevo paso bajo nivel de la calle Diehl, entre muchas otras”.







Participaron también la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el delegado José María Vera; el coordinador de Ex Combatientes, José Palacios, y el presidente del Centro de Ex Combatientes, Guillermo Rezk, además de secretarios y secretarias de Almirante Brown, concejales, consejeros escolares, entidades de bien público, trabajadores de la salud y de la comunidad educativa, bomberos, ex combatientes y vecinos.