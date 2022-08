Apareció la menor de 13 años que era buscada en Ingeniero Budge

La adolescente B., una joven de 13 años que faltaba a su hogar desde el lunes al mediodía y que había sido vista por última vez a la salida de la Escuela 93 de Ingeniero Budge, fue encontrada este martes por la tarde por la Policía que rastreó su celular.

B., fue vista por última vez al mediodía en el establecimiento Pedro José Martínez, ubicado en la calle Cipolleti, entre Antonio Machado y Ricardo Palma, de Ingeniero Budge y desde ese momento su familia no sabía sobre su paradero. Al notar que la joven no regresaba a su casa, desde su entorno comenzaron a mandarle mensajes para ubicarla y al respecto, la menor dijo que no quería volver.

En ese momento, y luego de realizada la denuncia, la Policía salió a buscarla en un patrullero y así poder encontrar la ubicación del celular hasta que la encontraron sana y salva.

Intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) 4 de Lomas de Zamora.