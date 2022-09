“No al ajuste”: organizaciones que trabajan en discapacidad estuvieron en Diputados

Organizaciones del ámbito de la discapacidad afectadas por los recortes presupuetarias y las demoras en los pagos, se participaron esta tarde de la reunión de la Comisión de Discapacidad que preside el diputado nacional rionegrino de Juntos, Luis Di Giacomo.

“Hay varias aristas a tratar: prestadores, Estado, instituciones y personas afectadas”, anticipó el rionegrino Di Giacomo mientras que la vicepresidente primera, la arista cordobesa Leonor Martínez Villada, pidió “acompañar soluciones, porque es crítica la situación del sector”

“Sabemos que hay retrasos en los pagos de los prestadores en este sector que viene golpeado desde la pandemia. Por ello venimos a empalmar los retrasos en los pagos para tener datos bien definidos”, apuntó.

Participaron de la reunión Ana Donis (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad ); Pedro Crespi, Alejandra Belyin y Rosa Scioti (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina); Verónica Vera (Red de Padres de TGD); Lucas Larocca y Julia Valmarrosa (Confederación Argentina de Sordos); Daniel Masuzzo y Marcela Kriskovich (Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos); Daniel Ramos (Concejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad); y virtualmente, Cecilia Palacio (Centro de Rehabilitación Dean Funes).

Ana Donis (REDI), explicó: “Luchamos por una ‘Asignación Universal por Discapacidad’ que no sea menor a un salario mínimo, y pedimos que los cuidados pasen a formar parte de la agenda pública. Las personas con discapacidad son cuidadoras, pero no lo son a la hora del pago, hay que remediar que personas con Síndrome de Down pueda acceder a un pago por cuidar”, propuso.

Para Pedro Crespi de ASDRA es necesatio “un diagnóstico claro de cómo viven las personas con discapacidad” y pidió al INDEC “datos precisos sobre la situación educativa, económica y laboral de las personas con discapacidad”.

Desde la misma organización, Alejandra Belyin destacó la importancia de que el Certificado Único de Discapacidad sea “definitivo y no que tenga la obligación de ser renovado cada dos o tres años”, una situación que hace que las personas deban pasar por especialistas constantemente y que complica a las familias de bajos recursos.

También Rosa Scioti habló del conflicto que persiste con “las prestaciones en salud sobre discapacidad”, y deslizó: “Estamos pagando a profesionales, cuando no nos corresponde. Pensemos que debe haber acuerdos, pedimos responsabilidad para que no se use la situación de discapacidad para tapar otros problemas”.

Por su parte, Marcela Kriskovich de ACPDU enfatizó: “Pedimos inclusión real, el ajuste está cuando los médicos de auditoría de obra social recortan, el ajuste está cuando los padres de un niño con discapacidad deben pedir amparo. Le decimos no al ajuste”.

La referente explicó que “la situación real es que la obras sociales sindicales están brindando un servicio para nuestros hijos. Queremos un país más inclusivo. la inclusión no es solo la ‘e’ y la ‘x’, la inclusión es la lengua de señas y el braille. Queremos dejar de ser un colectivo invisible, la carpa blanca en Plaza de Mayo logró visibilizar y poner el tema en agenda”.

En el cierre de la reunión informativa, el presidente del Comisión de Discapacidad adelantó se dará “continuidad al tema en las próximas reuniones”.