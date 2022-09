Los Andes obligado a sumar ante una de sus bestias negras

Con obligación de sumar y tras una semana sin jugar a causa de haber cumplido con la fecha libre, Los Andes recibirá este lunes por la fecha 14 del Torneo de Primera B a Ituzaingó en un encuentro que se disputará a puertas cerradas desde las 15.

Damián Rubino fue el juez designado para el partido y lo acompañarán Leandro Vieta y Lucas Cueto Viñas como asistentes, y Lucas Brumer, cuarto árbitro. Será la primera vez que dirija a Los Andes.

Los Andes cuenta a favor que uno de sus competidores en su lucha para no caer a la Primera C, Justo José de Urquiza cayó este sábado frente a Deportivo Armenio. con gol del ex milrayitas Matías Linás, el mismo que le anotó a Temperley en el último clásico en el Gallardón, por lo cual los dirigidos por Guillermo Szeszurak suman poco de aire y si consiguen quedarse con los tres puntos le sacarán tres de ventaja a los de Villa Lynch cuando restan nueve por jugarse.

En el debe figuran que, pese a su breve historial, que habla de apenas seis encuentros entre los del sur y los del oeste, Los Andes nunca pudo ganarle a Ituzaingó. Para peor, los dos partidos que disputaron en el Gallardón terminaron con derrotas para el dueño de casa.

Los Andes de selección

En tanto el delantero Diego Barros otra vez fue citado para participar de los entrenamientos que realizará el seleccionado argentino sub-20 del ascenso este martes y miércoles en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

El de Llavallol es una de las promesas de la Milrayitas y ya forma parte del plantel profesional, dejó buenas impresiones en el entrenador Claudio Gugnali en el primer encuentro por lo que fue convocado para la segunda semana de entrenamientos.