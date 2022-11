Campaña de donación de sangre en la UNLa

El Hospital Posadas y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) realizarán, de manera conjunta, una jornada de donación de sangre. La novedosa iniciativa tiene la importancia de llevar a los claustros universitarios el modelo de donación 100% voluntario.

Será mañana, de 9 a 12, en la sede de la casa de estudios, en el sur del conurbano bonaerense. La iniciativa romperá las berreras geográficas entre CABA y Buenos Aires como muestra de la importancia de la promoción de la donación voluntaria y habitual.

La novedosa iniciativa en la UNLa tiene la importancia de llevar a los claustros universitarios el modelo de donación 100% voluntario que se multiplicó, como modo de concientización, en las escuelas primarias y secundarias de toda la provincia de Buenos Aires y de otras partes del país. El plan es lograr una conciencia plena de compartir la sangre con aquellas personas que la necesitan, sin importar su origen ni lugar de residencia.

La cita es en la sede de la UNLa, con ingreso por 29 de Septiembre 3901. Desde el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria llamaron a acercarse a donar sangre con un turno previo, lo que permitirá una organización correcta y que una experiencia sin contratiempos. Para ese motivo, está a disposición el contacto a través de WhatsApp al 11 2886 9490, o bien realizar consultas a través de bancodesangre@hospitalposadas.gov.ar.

¿Puedo donar?

Es importante saber que para ser donante se deben cumplir con una serie de requisitos como tener entre 18 y 65 años y gozar de buena salud. Además, no haberse tatuado, ni sometido a ninguna intervención quirúrgica durante el último año, y pesar más de 50 kilos. Aunque desde la campaña expresaron que ante la duda conviene consultar y no autoexcluirse, ya que muchas personas creen que no pueden donar y en realidad sí tienen posibilidades de hacerlo.

Cabe remarcar que, más allá de todos los avances de la ciencia, la sangre no se puede fabricar. Por lo tanto, dependemos de la voluntad de las personas.

La donación por reposición es el modelo que predomina en nuestro país, y consiste en donantes que asisten por pedido de algún que allegado que necesita afrontar una cirugía o llevar adelante un tratamiento, por ejemplo. Tiene un doble efecto: genera estrés para toda la familia del paciente y pone en situación de obligación a la persona que se ve interpelada por la intervención.

En contraposición a este modelo, desde el Servicio de Hemoterapia del Hospital Posadas, trabajan para fomentar la donación voluntaria y el objetivo es completar el 100% de las donaciones con este tipo de personas. Por ese motivo, es que salen puertas afuera del Hospital llevando a cabo Jornadas de Donación en diferentes instituciones, como la que se va a realizar en UNLa.