No excarcelarán al ex Lanús Junior Benítez, detenido por violencia de género y familiar

El jugador de fútbol Oscar Benítez seguirá detenido y podría ir a juicio oral y público al verse envuelto en situaciones de violencia familiar y de género sobre su ex pareja, quienes lo denunciaron por agresiones, amenazas y hasta haber utilizado con ese fin un arma de fuego.

El juez penal de Lomas de Zamora Gabriel Vitale le denegó hace unos días la excarcelación y seguirá detenido, por lo que ahora el fiscal de género José Luis Juárez tendrá que definir si pide la prisión preventiva formalmente, y luego que vaya a juicio.

Son varios los hechos por los cuales está detenido, el primero es de inicios del 2021 cuando el padre y la madre de su ex pareja encontraron al jugador en la habitación de su hija con un arma de fuego que tenía apoyada en la mesita de luz, y mientras él rompía varias de las pertenencias de ella. Fue ese arma el que utilizó para amenazar al padre de Anabelia Ayala.

Fue en una vivienda del partido de Almirante Brown. En esa misma casa es donde se presentó Benítez para recriminarle a la familia de su ex pareja por haber hecho las denuncias por los primeros episodios y donde les dijo que “los iba a matar”. Incluso, con un cuchillo con los cuales los amenazó, cortó las cubiertas de un vehículo de la familia.

“Vos me denunciaste, vos me hiciste meter en cana, te voy a matar, te la bancas”, le dijo al papá de su ex pareja, y al hermano de ella “a vos también te voy a matar”, según consta en la causa.

Benítez tenía una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros impuesta en enero del 2022 por la justicia a raíz de las primeras denuncias. La familia de la joven dijo que en alguna ocasión la vieron a ella con moretones en el cuerpo.

“Podrá notarse que los hechos atribuidos a Oscar Benítez no resultan “aislados” sino que se enmarcan en el contexto de la violencia que Benitez ejerce sobre su pareja”, sostuvo en el pedido de detención inicial el fiscal Juárez.