“Al Gobierno de Milei no le importa la gente”, advirtió Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, definió como “cruel” al gobierno de Javier Milei, tras la liberación de los precios de las garrafas en pleno invierno y con una ola de frío ingresando.

“Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)”, aseguró Kicillof.

La Secretaría de Energía desreguló hoy el mercado del gas envasado y eliminó los precios máximos de referencia de las garrafas, por lo que desde ahora se podrán fijar libremente sin tener que adecuarse a un tope.

De inmediato, el impacto se hizo notar, ya que los precios de las garrafas aumentaron hoy.

Es que Energía actualizó el precio de referencia de las garrafas de 10 kg en $8.500, la de 12 kg a un valor de $10.200 y la de 15 kg a $12.750, incluyendo impuestos. Estos valores no contemplan el transporte, por lo que el precio aumenta considerablemente.

Esto sucede en medio de un invierno, que mezcló temperaturas cálidas con olas de frío polar. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia un descenso de las temperaturas en la zona del AMBA y la posibilidad de nevadas en algunas localidades bonaerenses.