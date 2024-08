Tagliafico es baja para la próxima doble fecha de Eliminatorias

El ex Banfield cuenta con una lesión en el gemelo y se analiza quienes son los dos jugadores que pueden reemplazarlo. El defensor Leonardo Balerdi también fue descartado.

El lateral campeón del mundo, Nicolás Tagliafico no será parte del plantel de 28 jugadores que jugarán la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 por una lesión en el gemelo que no le permite jugar con regularidad.

El Olympique Lyon y la propia Selección decidieron que el ex Banfield no dispute los próximos partidos con la “Albiceleste” porque todavía está agarrando ritmo de juego luego de la dolencia que lo aquejó tras la Copa América de Estados Unidos 2024, según indicaron allegados al futbolista. Esto no le permitió tener una pretemporada completa en Francia.

De esta forma, el director técnico Lionel Scaloni sufrió de una inesperada baja en su lista de convocados a solo días de jugarse los partidos frente a Chile y Colombia, las cuales se disputarán el 5 y 10 de septiembre respectivamente.

Esto generó una polémica de quién sería el jugador que reemplace al defensor oriundo de Rafael Calzada, y si bien varios nombres salieron como posibilidades, los dos con más posibilidades de vestir la camiseta argentina en esta doble fecha de Eliminatorias son el futbolista de River Marcos Acuña y el jugador de Boca Lautaro Blanco.

También como posibilidades, se encuentran el lateral izquierdo Valentín Barco o el defensor Lisandro Martínez. De igual forma, desde el cuerpo técnico se analiza la posibilidad de sumar a Acuña o Blanco, siendo el primero de ellos quien tiene más chances.

Otra baja fue la del defensor Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en el Olympique de Marsella y, por esta razón, se decidió darlo de baja de la lista de jugadores convocados. Aun así, se espera que se confirme oficialmente la noticia desde el cuerpo técnico de la “Albiceleste”.

La lista de convocados completa