Se reúne la mesa chica de la CGT: ¿Se viene otro paro?

Con la reforma laboral ya encaminada, la CGT se reúne este miércoles para definir si convoca a una nueva medida de fuerza. ATE ya lo anunció y el Frente de Sindicatos Unidos moviliza.

La mesa chica de la CGT se reunirá este miércoles para tomar posición ante el tratamiento de la reforma laboral del viernes próximo y definir nuevas medidas de fuerza, en medio de un clima de creciente malestar entre las organizaciones de trabajadores por el avance de esa norma.

El encuentro fue convocado por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello a las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño. El malestar en distintos sectores es creciente y la CGT busca dar una respuesta que no sigua destiñendo su imagen.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

Tras las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el proyecto volvió a la Cámara alta, donde el Gobierno busca convertirlo en ley antes del 1° de marzo (apertura de la Asamblea Legislativa). Se trata el viernes.