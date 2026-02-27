Banfield no pudo con River, en la despedida de Gallardo

Banfield perdió por 3 a 1 en el Monumental y ahora espera por Aldosivi, en un partido que será crucial por la permanencia.

Banfield cayó por 3 a 1 ante River, en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Para el local convirtieron el defensor Lucas Martínez Quarta, a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero Sebastián Driussi en el primer minuto del complemento y el volante Joaquín Freitas a los 13 minutos.

La igualdad había sido marcada por el atacante Mauro Méndez, a los 44 minutos de la primera etapa.

Con el triunfo, en la despedida de su histórico entrenador Marcelo Gallardo, River cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos y llegó a la quinta posición de la zona B, con 10 puntos, mientras que el Taladro está undécimo, con siete unidades.

En la próxima fecha, el Millonario visitará a Independiente Rivadavia, el lunes 2 de febrero a las 21:30, mientras que el equipo de Pedro Troglio jugará en simultáneo, como local de Aldosivi, en un partido crucial por la permanencia.