Lanús habilita 10 mil entradas para Boca y fija el valor en $100 mil tras la Recopa

Tras la consagración en la Recopa Sudamericana, Lanús confirmó la venta de 10 mil entradas para el público visitante de Boca de cara al partido del 4 de marzo en La Fortaleza. El club Granate, a través de su presidente Nicolás Russo, fijó el valor de cada localidad en $100 mil, en un encuentro que marcará además el festejo oficial por el título internacional.

La decisión se conoció luego de que la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) autorizara la presencia de hinchas xeneizes para el cruce entre Club Atlético Lanús y Club Atlético Boca Juniors, correspondiente a la séptima fecha de la Liga Profesional. El partido se disputará el miércoles 4 de marzo en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Desde Brasil, donde el plantel disputó la final continental, el presidente granate Nicolás Russo había anticipado el pedido para que se habilitara público visitante, algo que finalmente fue aprobado por el Ministerio de Seguridad bonaerense. La medida permitirá el regreso de hinchas visitantes a La Fortaleza en un partido de alto voltaje.

Además del atractivo deportivo frente a Boca, la jornada tendrá un condimento especial para Lanús: ese día se realizará el festejo oficial por la obtención de la Recopa Sudamericana, título que el Granate conquistó tras vencer a Flamengo en el Maracaná, la final que enfrentó a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana. Así, el club del Sur combinará celebración internacional con un duelo que promete estadio colmado y fuerte operativo de seguridad.