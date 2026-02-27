Reapertura del Jardín Sueños Celestes: El Club Atlético Temperley vuelve a apostar por la educación

Uno de los puntos destacados de esta nueva etapa es la incorporación de pantallas interactivas en cada sala, lo que posiciona al jardín como uno de los mejor equipados de la región.

El Jardín Sueños Celestes del Club Atlético Temperley reabrirá sus puertas el próximo lunes 2 de marzo a las 8, en un acto que marcará el inicio de una nueva etapa institucional. La reapertura del Jardín Sueños Celestes no solo implica el comienzo del ciclo lectivo, sino también una fuerte apuesta del club por la educación y el trabajo comunitario en la región.

La reapertura del Jardín representa un paso estratégico para la institución, que busca consolidar su rol social más allá del fútbol profesional. Con la habilitación de salas de 2, 3, 4 y 5 años, el establecimiento ofrecerá turno mañana y la posibilidad de extensión horaria optativa hasta las 16, una modalidad pensada para acompañar a las familias en su organización diaria.

Uno de los puntos destacados de esta nueva etapa es la incorporación de pantallas interactivas en cada sala, lo que posiciona al jardín como uno de los mejor equipados de la región. La integración de tecnología en el aula apunta a fortalecer el aprendizaje desde edades tempranas, combinando innovación pedagógica con formación en valores y sentido de pertenencia.

Desde la institución remarcaron que la educación forma parte de la identidad del club y que esta reapertura reafirma el compromiso con la comunidad. En ese marco, Temperley vuelve a poner en funcionamiento un espacio clave para el desarrollo de niños y niñas, consolidando su perfil como una de las entidades sociales y deportivas más representativas del sur del conurbano.