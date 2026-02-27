Talleres visita a Flandria y quiere repetir el buen resultado

Talleres enfrentará mañana, desde las 17, a Flandria por la Fecha 3 de la competencia de la Primera B.

Talleres enfrentará mañana a Flandria, en un encuentro válido por la Fecha 3 del torneo de la Primera B, con la esperanza de volver a obtener un buen resultado que le permita seguir sumando para mantenerse arriba.

El encuentro se disputará el sábado, desde las 17, en el Estadio Carlos V. El rival está una posición más abajo en la tabla.

El Tallarín está séptimo en la tabla con 4 puntos, producto de un empate y una victoria (en la fecha pasada). Aunque falta recorrer un largo camino, la ilusión de los de Remedios de Escalada es repetir el buen resultado del fin de semana anterior.