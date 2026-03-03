El Gobierno hace oídos sordos al reclamo de los docentes

Tras el paro de la CTERA, el Gobierno ratificó que los salarios de los docentes son competencia de las provincias. El reclamo central fue el llamado a la paritaria nacional docente.

Tras el paro de la CTERA, el Gobierno ratificó que los salarios de los docentes son competencia de las provincias. El reclamo central fue el llamado a la paritaria nacional docente.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) realizó ayer un paro con un “altísimo” acatamiento, en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional docente y contra el ajuste en educación, entre otros temas, pero el Gobierno hace oídos sordos.

Es que el Ministerio de Capital Humano se desligó del conflicto docente que afecta a varios provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y reiteró que la materia salarial es “competencia exclusiva de las provincias”.

La cartera que conduce Sandra Pettovello aclaró que “la convocatoria fue realizada en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

La medida de fuerza convocada por CTERA, con réplica en sindicatos provinciales como Suteba y la FEB, impidió el inicio del ciclo lectivo en la fecha establecida, ya que el inicio real fue este martes.

“Esta masiva jornada de lucha se realizó para exigir la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, urgente aumento salarial, restitución del FONID y de todos los fondos nacionales para educación”, señaló la CTERA. La paritaria nacional fue eliminada por la administración de Javier Milei.

Además, el reclamo es por un aumento urgente del presupuesto educativo y una nueva Ley de Financiamiento Educativo; en rechazo al ajuste, a la reforma laboral regresiva y a toda política que vulnere derechos; defensa de la escuela pública, la estabilidad laboral y condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje; en defensa de la Jubilación Docente.