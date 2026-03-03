El SUTNA anunció un paro de 24 horas

El paro, anunciado por el SUTNA, será a partir de las 6 del miércoles en todas las plantas. Los reclamos del sector.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un paro de 24 horas en todas las plantas de fabricación de neumáticos del país, con la excepción de Fate, que sigue en conflicto por el cierre.

El gremio denuncia la situación que atraviesa el sector: “las patronales han hostigado a los trabajadores, atentando contra las fuentes de trabajo, las condiciones laborales y salariales en todo el gremio”, señala el comunicado.

Asimismo, recuerda “la actitud ilegal de la empresa Fate quien viene llevando adelante un look out patronal desde el día 18 de febrero pasado”.

Por todo esto, la Comisión Directiva del SUTNA ha resuelto llevar adelante un paro total de actividades, que se realizará desde las 6 del miércoles y hasta el mismo horario del jueves.

Será “en todas las fábricas del territorio nacional, a excepción de la fábrica Fate quien mantendrá la actual condición por los motivos de público conocimiento”, explica el SUTNA.