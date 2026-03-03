Eruca Sativa en el Festival de Mujeres de Lomas de Zamora

El sábado, a partir de las 16, se realizará un festival en la Plaza Grigera. Se presentan Eruca Sativa y Amor Elefante, entre otros.

Eruca Sativa se presentará este fin de semana en la plaza Grigera de Lomas de Zamora, en el marco del Festival de las Mujeres. También habrá una feria de artesanas, emprendedoras, radio abierta y muestra de fotografía y arte.

“Somos Más de lo que ves, aquí estamos”, es una de las propuestas. Tocarán Eruca Sativa, Amor Elefante, DJ Sista V, Las Diosas del Ritmo y también dirá presente el Ensamble de Músicas.

“Este sábado 7 de marzo desde las 16 hs. te esperamos en Plaza Grigera para compartir una jornada de encuentro, cultura y participación en Comunidad”, convoca el Municipio. Será el sábado a partir de las 16 en la plaza ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen 8700.

El evento contempla shows en vivo, feria de emprendedoras y artesanas, radio abierta, muestras de arte y fotografía y más. “Un espacio para encontrarnos, visibilizar y celebrar el protagonismo de las mujeres en nuestra comunidad”, destacan los organizadores.