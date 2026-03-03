Paro del fútbol argentino: la AFA ratificó la suspensión de la fecha 9 del Apertura 2026

Los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino confirmaron el paro del fútbol argentino y suspendieron toda la actividad entre el 5 y el 8 de marzo, en medio de la causa judicial que involucra a Claudio Tapia.

El paro del fútbol argentino quedó oficialmente ratificado este martes tras la reunión que encabezaron los dirigentes de la AFA en el predio de Ezeiza. De esta manera, se suspendió la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 y toda la actividad prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La decisión fue tomada por unanimidad por los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional, en un escenario de fuerte tensión institucional.

El encuentro se llevó a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi, luego de que se conociera la citación a declaración indagatoria de las máximas autoridades de la entidad, entre ellas su presidente, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales. La medida de fuerza afectará no solo a la Primera División, sino también a todas las categorías del fútbol argentino, incluidas las divisiones formativas y el ascenso.

La fecha 9 del Apertura se reprogramaría para el 13 de mayo, aunque otras versiones indican que podría disputarse el 3 de ese mes. En tanto, el medio deportivo Doble Amarilla señaló que las fechas tentativas en análisis serían el 18 de marzo, el 22 de abril o el 13 de mayo, alternativas que serán definidas en los próximos días por el Comité Ejecutivo de la AFA.

Tras el anuncio del paro del fútbol argentino, el presidente de Banfield, Matías Mariotto, defendió la medida en diálogo con el programa Argenzuela, al sostener que el trasfondo del conflicto responde a “la obsesión por las Sociedades Anónimas Deportivas y a las negociaciones entre el Poder Judicial, el Gobierno y los grupos monopólicos”. La AFA enfrenta un proceso penal iniciado en diciembre de 2025 tras una denuncia de ARCA por la presunta omisión de aportes fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por más de $19.350 millones. Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo de 2026, en un escenario que profundiza la tensión institucional y mantiene en vilo al fútbol argentino