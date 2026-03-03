Paro en el fútbol: reunión clave

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán hoy para definir si se levanta o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La medida afecta a todas las categorías.
Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.
Desde la casa madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.
Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.