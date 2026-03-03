Paro en el fútbol: reunión clave

De cara al paro en el fútbol, se realiza hoy una reunión clave. ¿Se puede levantar la medida de fuerza?

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional se reunirán hoy para definir si se levanta o no el paro estipulado para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La medida afecta a todas las categorías.

Esta decisión se tomó por iniciativa del presidente Claudio “Chiqui” Tapia debido a que la Justicia citó a declaración indagatoria a las autoridades de la AFA, entre ellas el presidente Tapia, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la casa madre del fútbol argentino remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos.

Además, aclararon que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones aún no vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.