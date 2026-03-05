Derrota de Lanús: Boca lo goleó 3-0 y frenó al campeón de la Recopa en La Fortaleza

La derrota de Lanús ante Boca por 3-0 en el estadio Néstor Díaz Pérez cortó el envión del Granate, que venía de consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana tras vencer a Flamengo en el Maracaná. El Xeneize aprovechó sus chances y mostró signos de recuperación en el Torneo Apertura 2026.

La derrota de Lanús frente a Boca Juniors por 3-0 en el estadio Ciudad de Lanús significó un freno inesperado para el equipo de Mauricio Pellegrino, que llegaba en alza tras conquistar la Recopa Sudamericana. El conjunto del sur había dado el golpe al derrotar a Flamengo en el Estadio Maracaná, pero esta vez fue superado de principio a fin por el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

El primer golpe llegó a los 14 minutos del primer tiempo, cuando el mediocampista Santiago Ascacíbar sacó una volea desde el borde del área que se desvió en el defensor José Canale y dejó sin reacción al arquero Nahuel Losada. Boca manejó el ritmo del partido y amplió la ventaja a los 29 minutos, cuando un centro atrás de Tomás Aranda encontró a Miguel Merentiel, que empujó la pelota de cabeza para el 2-0.

El Granate, que atraviesa días de cambios en su plantel, también sintió la reciente salida de su goleador José Manuel López Castillo, transferido a Fluminense a cambio de 10 millones de dólares, tras su destacada actuación en el título continental. Sin su principal referencia ofensiva, el equipo de Pellegrino tuvo dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro.

En el complemento, Boca terminó de liquidar el partido. A los 19 minutos, un preciso pase filtrado de Leandro Paredes dejó nuevamente mano a mano a Merentiel, que resolvió con una sutil definición por encima de Losada para marcar el 3-0 definitivo para que todo el público visitante delire en una goleada “inesperada” del conjunto xeneixe. Con este triunfo, el Xeneize llegó a 12 puntos y se acomodó sexto en la Zona A del Torneo Apertura 2026, mientras que Lanús quedó décimo con 9 unidades y deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en la competencia.