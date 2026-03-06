Paritaria estatal: ATE rechazó el aumento del Gobierno y UPCN aceptó la propuesta

La paritaria de estatales volvió a mostrar diferencias entre los gremios. Mientras ATE consideró “insuficiente” el aumento escalonado ofrecido por el Gobierno nacional, UPCN decidió aceptar la propuesta que incluye subas mensuales hasta mayo y un bono de 40 mil pesos en junio.

La paritaria de estatales volvió a mostrar diferencias entre los gremios. Mientras ATE consideró “insuficiente” el aumento escalonado ofrecido por el Gobierno nacional, UPCN decidió aceptar la propuesta que incluye subas mensuales hasta mayo y un bono de 40 mil pesos en junio.

La paritaria de estatales volvió a generar tensiones este viernes luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazara el aumento salarial propuesto por el Gobierno nacional, al considerarlo insuficiente frente a la inflación, mientras que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) sí aceptó la oferta oficial.

La propuesta presentada por el Ejecutivo contempla incrementos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, además del pago de un bono no remunerativo de 40 mil pesos en junio. El ofrecimiento fue discutido en una reunión realizada en la sede de la Secretaría de Trabajo ubicada en 25 de Mayo 633, en el microcentro porteño.

Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar cuestionó duramente la propuesta oficial. “Garantizamos el pago retroactivo del presentismo, pero el aumento ofrecido por el Gobierno vuelve a ser insuficiente. No frena la caída del poder adquisitivo que experimentaron durante los últimos dos años los salarios del sector público”, afirmó el dirigente gremial.

Aguiar también criticó el bono anunciado para mitad de año y lo calificó como una medida insuficiente frente a la situación económica. “Ofrecer un bono de 40 mil pesos a cobrar los primeros días de junio es una actitud miserable del Gobierno”, sostuvo. En contraste, desde fuentes oficiales confirmaron que UPCN aceptó la propuesta salarial presentada en la negociación paritaria.