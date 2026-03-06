Cordera destacó el discurso de Otermín y llamó a fortalecer el diálogo político en el Concejo Deliberante

El presidente del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, Diego Cordera, se refirió al inicio del período de Sesiones Ordinarias encabezado este jueves por el intendente Federico Otermín y destacó la importancia del diálogo político para el tratamiento de la agenda legislativa presentada por el Ejecutivo municipal.

Tras la apertura de sesiones, en la que el jefe comunal anunció el envío de 36 proyectos de ordenanza vinculados a áreas como seguridad, ambiente, producción y modernización del Estado, Cordera subrayó el rol del Concejo en el tratamiento de esas iniciativas y convocó a las distintas fuerzas políticas a trabajar con acuerdos.

El titular del cuerpo legislativo también resaltó el cumplimiento de la hoja de ruta legislativa prevista para 2025, y remarcó que durante el último período se impulsaron ordenanzas orientadas a fortalecer políticas públicas en distintos ámbitos del distrito.

Discurso de apertura de sesiones 2026 Síntesis de los proyectos de ordenanza y ejes estratégicos de gestión expresados por el intendente Federico Otermín durante su exposición ante el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora 🤖 Tecnología 🌿 Ambiente 🏗️ Obras 🛡️ Seguridad 🏥 Salud 💼 Producción

Balance legislativo y agenda para el nuevo período

Según explicó Cordera, el trabajo conjunto entre el Concejo Deliberante, el Ejecutivo municipal y la comunidad permitió avanzar en la sanción de normas vinculadas a temas considerados prioritarios para el distrito.

En ese sentido, destacó que el diálogo con vecinos, instituciones y distintos actores sociales fue una herramienta clave para impulsar iniciativas relacionadas con la seguridad, el cuidado de la salud y la accesibilidad.

“Nuestra tarea es priorizar el bienestar de las familias lomenses por encima de cualquier diferencia partidaria, buscando generar consensos para enriquecer cada proyecto que envíe el Ejecutivo”, afirmó Cordera al referirse al trabajo legislativo previsto para el nuevo período.

Durante la apertura de sesiones, el intendente Federico Otermín había presentado un conjunto de iniciativas que incluyen proyectos vinculados a gobernanza digital, acción climática, regulación de la ciberludopatía en adolescentes, protección ambiental, seguridad vial y políticas sociales, entre otros ejes.

Propuesta para fortalecer el trabajo legislativo

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante también destacó la propuesta de crear una Unidad Técnica Legislativa, una herramienta orientada a profesionalizar el seguimiento de las ordenanzas y fortalecer el trabajo institucional del cuerpo.

La iniciativa apunta a mejorar los mecanismos de análisis, evaluación y monitoreo de las normas sancionadas en el distrito, con el objetivo de optimizar su implementación y su impacto en las políticas públicas locales.

“Una iniciativa que fortalece la institucionalidad y consolida el camino del Gobierno de la Comunidad”, señaló Cordera, al referirse al proyecto.

De cara al nuevo período legislativo, el titular del Concejo remarcó la importancia de sostener el diálogo entre los distintos bloques políticos para abordar los proyectos enviados por el Ejecutivo municipal y avanzar en nuevas herramientas normativas.

En ese contexto, reiteró la convocatoria a todas las fuerzas representadas en el cuerpo a trabajar con “madurez y responsabilidad” en el tratamiento de la agenda legislativa, con el objetivo de impulsar iniciativas que impacten en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Lomas de Zamora.