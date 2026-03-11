El Gobierno multó a FATE y extendió la conciliación obligatoria

El Gobierno anunció una sanción a FATE por no pagar los sueldos y extendió la conciliación obligatoria.

El Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”.

Además de la sanción por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, la cartera resolvió extender la conciliación obligatoria, que vencía este mismo miércoles, por cinco días.

Vale recordar que, en este contexto, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) delineó un proyecto de ley para ser presentado en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos.

El objetivo de la iniciativa es garantizar la continuidad de la producción en la planta, única que fabrica neumáticos para colectivos y camiones del país, y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.