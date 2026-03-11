UNLZ: Falleció la docente e investigadora Marta Degl’ Innocenti

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora despide, con mucho pesar, a Marta Degl' Innocenti.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) despide, con profunda tristeza, a Marta Degl’ Innocenti, docente de Pedagogía y ex secretaria Académica.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Marta Degl’ Innocenti”, informó la Facultad a través de las redes sociales.

Y agrega: “Muy querida por la comunidad de nuestra casa, será recordada por su calidad humana y su compromiso con la docencia y la gestión universitaria”.

Finalmente, la Facultad envía sus condolencias a la familia de Marta y sus seres queridos en este difícil momento.