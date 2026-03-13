Wos llega a Lanús con la Gira Bonaerense ´26

Wos comienza el mes próximo con la gira por distintas ciudades de la Provincia. En junio se presenta en el Microestadio de Lanús.

Wos comienza el mes próximo con la gira por distintas ciudades de la Provincia. En junio se presenta en el Microestadio de Lanús.

Wos anunció su Gira Bonaerense ’26, programada entre abril y junio de 2026, marcando su regreso a los escenarios de la provincia de Buenos Aires. Lanús será uno de los destinos. Las entradas ya se encuentran a la venta.

Desde ayer al mediodía ya se encuentran a la venta las entradas para la Gira Bonaerense ´26 de Wos. “Listo el mapa, trazada la ruta, echada la suerte. Hasta entonces”, reza el mensaje del artista, que se prepara la gira que comienza el mes próximo.

Lanús será uno de los destinos de la Gira Bonaerense ´26. Se presentará el 19 de junio en el Microestadio de Lanús, ubicado sobre la avenida 9 de Julio. De hecho, ya tiene el sello de “agotado”.

En rigor, la gira comienza el 25 de abril en Mar del Plata, se presenta en Once Unidos; el 1 de mayo será el turno de Bahía blanca, mientras que el 8 de mayo llega a Tandil. El 9 de ese mes desembarca en Junín, el 23 en Ituzaingó (agotado) y el 12 de junio llega a Villa Ballester.

Wos fue el encargado de cerrar el Festival Buena Vibra en Buenos Aires, luego de haber finalizado 2025 con seis shows en el Estadio Obras Sanitarias y uno en el Hipódromo de La Plata.