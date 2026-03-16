El think tank de Movimiento Derecho al Futuro, que responde al gobernador Axel Kicillof, será presentado mañana en La Plata.

El think tank de Movimiento Derecho al Futuro, que responde al gobernador Axel Kicillof, será presentado mañana en La Plata.

Tras la victoria en la interna del peronismo bonaerense, el gobernador y titular del PJ de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanza su think tank.

Será este martes en La Plata. Presentará el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), la usina de ideas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que funcionará como think tank para elaborar propuestas de políticas públicas, articular centros de estudio y alimentar un eventual plan de gobierno con horizonte en 2027.

El CEDAF estará coordinado por la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, acompañada por el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el ex titular de Aerolíneas Argentinas Pablo Ceriani.

Tendrá tres objetivos centrales: tejer una red de centros y usinas de investigación ya existentes, diseñar un plan de acción para “la Argentina que viene” y recorrer el país para apuntalar la construcción territorial del MDF por fuera de la provincia de Buenos Aires.