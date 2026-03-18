Espectacular goleada de Lanús en la Fortaleza

Walter Bou, Dylan Aquino (3) y Eduardo Salvio fueron los autores de la goleada de Lanús ante un Newell´s que no levanta cabeza.

Walter Bou, Dylan Aquino (3) y Eduardo Salvio fueron los autores de la goleada de Lanús ante un Newell´s que no levanta cabeza.

Lanús venció por 5 a 0 ante un Newell’s, que sigue sin levantar cabeza, en el partido que disputaron en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026. El Granate ganó, gustó y goleó.

Los tantos fueron convertidos por el delantero Walter Bou, de penal a los 15 minutos, un triplete del mediocampista Dylan Aquino, en 36 y 40 minutos del primer tiempo y 8 del segundo, y el extremo Eduardo Salvio, a los 9 minutos del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino alcanzó el cuarto puesto de la zona A con 15 unidades, y un partido menos que el resto, mientras que la “Lepra” se mantiene en el último lugar, en un torneo para el olvido, con apenas tres puntos.

En la próxima fecha, el Granate visita a Vélez, el sábado desde las 15:30, mientras que el equipo que dirige Frank Darío Kudelka recibirá a Gimnasia de Mendoza el mismo día, a partir de las 17:45, en el estadio Marcelo Bielsa.