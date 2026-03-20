La economía en 2025 subió 4,4% pero la industria y la inversión muestran señales de desaceleración

El crecimiento económico 2025 en Argentina cerró con un alza del 4,4% del PIB, aunque el último trimestre evidenció una desaceleración de la actividad y caídas en sectores clave como la industria y la inversión.

El crecimiento económico 2025 en Argentina cerró con un alza del 4,4% del PIB, aunque el último trimestre evidenció una desaceleración de la actividad y caídas en sectores clave como la industria y la inversión.

El crecimiento económico 2025 dejó un balance positivo en términos generales para la Argentina, con un incremento del 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB) respecto a 2024. Sin embargo, el cierre del año mostró señales de enfriamiento: en el cuarto trimestre la actividad avanzó apenas un 0,6% desestacionalizado frente al período anterior, reflejando una desaceleración en el ritmo de expansión.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la economía alcanzó en 2025 su nivel más alto desde el inicio de la serie en 2004, medida a precios constantes. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el consumo privado, que se expandió un 7,9% anual, junto con la inversión (16,4%) y las exportaciones (7,6%). En contraste, el consumo público tuvo una suba marginal del 0,2%, consolidando un modelo de expansión apoyado en la demanda privada.

No obstante, el informe encendió alertas en el tramo final del año. En el cuarto trimestre, la industria manufacturera registró una caída interanual del 5%, mientras que el comercio mayorista y minorista retrocedió un 2,2%. A su vez, la inversión mostró un descenso del 2,1%, afectada por fuertes bajas en maquinaria y equipos de origen nacional, aunque compensadas parcialmente por el aumento en bienes importados.

El desempeño sectorial evidenció una recuperación desigual. Mientras sectores como la intermediación financiera (+17,2%), el agro (+16,1%) y la minería (+8,1%) traccionaron el crecimiento, otras actividades vinculadas al consumo interno quedaron rezagadas. La administración pública cayó un 1,1% y hoteles y restaurantes un 0,7%, lo que expone una economía que crece, pero con desequilibrios estructurales hacia el cierre de 2025.