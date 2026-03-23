Lunes pasado por agua en la zona sur del Conurbano

Con el otoño ya en marcha, el Servicio Meteorológico anuncia una jornada inestable en la zona sur. ¿Cómo estará el tiempo en el Día de la Memoria?

Con el otoño ya en marcha, el Servicio Meteorológico anuncia una jornada inestable en la zona sur. ¿Cómo estará el tiempo en el Día de la Memoria?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada inestable en la zona sur del Conurbano. Este lunes, día no laborable con fines turísticos, se presenta con lluvias aisladas por la mañana y chaparrones por la tarde. La temperatura no superará los 22 grados.

Asimismo, el martes feriado por el Día de la Memoria llega con cielo despejado y la misma marca térmica, aunque la mínima será más baja que la de hoy (11 mañana y 16 este lunes).

El miércoles sube a 25 la temperatura máxima pero la mínima sigue en la misma senda. Cielo despejado en la zona sur del Conurbano para el primer día hábil de la semana corta.