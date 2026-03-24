¿Cómo estará el tiempo este Día de la Memoria?

Cielo despejado y máxima de 25 grados, el pronóstico para este martes feriado por el Día de la Memoria.

Cielo despejado y máxima de 25 grados, el pronóstico para este martes feriado por el Día de la Memoria.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada con cielo despejado y una temperatura máxima de 25 grados para este Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en la zona sur del Conurbano.

El tiempo estará ideal para acudir a la movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe. Asimismo, el miércoles será otra jornada con cielo despejado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura se moverá entre los 13 y los 25 grados. Idénticas condiciones se anuncian para el jueves.

Por otro lado, el SMN anuncia cielo mayormente nublado para el viernes, antesala del fin de semana, que comienza con tormentas: el reporte indica que las precipitaciones se registrarían durante la mañana del sábado, pero luego mejora. Cielo mayormente nublado y máxima de 25, aunque llegará a 27 el domingo.