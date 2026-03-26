La Justicia liberó al joven de Lomas de Zamora que fue detenido por la muerte de Liam Payne

La Justicia porteña otorgó la excarcelación a dos jóvenes imputados por haberle entregado estupefacientes al músico británico Liam Payne durante su estadía en la Ciudad en 2024. Ambos continúan vinculados a la causa que investiga las circunstancias de su muerte.

La Justicia porteña otorgó la excarcelación a dos jóvenes imputados por haberle entregado estupefacientes al músico británico Liam Payne durante su estadía en la Ciudad en 2024. Ambos continúan vinculados a la causa que investiga las circunstancias de su muerte.

La excarcelación en la causa Liam Payne fue dispuesta por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para Ezequiel David Pereyra, oriundo de Lomas de Zamora, y Braian Nahuel Paiz, quienes estaban acusados de haber suministrado drogas al artista. Pereyra se encontraba bajo arresto domiciliario, mientras que ambos seguirán imputados en el expediente judicial.

La medida se resolvió tras una audiencia encabezada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15. En la misma resolución se concedió la libertad a los dos acusados, en el marco de una causa que cambió de jurisdicción tras un conflicto de competencia entre la justicia nacional y la porteña.

La investigación gira en torno a la muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en el Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo. Según se estableció, el músico falleció tras caer desde el balcón de su habitación en un contexto de crisis de salud mental asociada al consumo de alcohol y drogas.

De acuerdo con la imputación, Pereyra y Paiz habrían entregado cocaína a cambio de dinero durante la estadía del artista en Buenos Aires. La causa, que inicialmente tramitó en la justicia nacional con intervención del fiscal Andrés Madrea, fue finalmente derivada al fuero Penal, Contravencional y de Faltas tras una resolución del Tribunal Superior de Justicia porteño.