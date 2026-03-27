Se esperan tormentas aisladas para este viernes

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia tormentas aisladas para la tarde y la noche de este viernes, en la zona sur del Conurbano. Cielo parcialmente nublado por la mañana y una máxima de 27 grados, completan el panorama.

Asimismo, el sábado comienza con tormentas aisladas pero se esperan que sean más contundentes durante la mañana. La temperatura se moverá entre los 19 y los 25 grados, mientras que ya a la tarde el cielo se mostrará mayormente nublado.

La marca térmica llegaría a los 27 grados el domingo, siempre de acuerdo al reporte matutino del SMN, y el cielo se mostrará mayormente nublado durante la tarde y la noche del último día del fin de semana.

El lunes da comienzo a otra semana corta (se suma el feriado del Día de Veteranos y Caídos en Malvinas con Semana Santa): la temperatura máxima será de 27 grados el lunes, 28 el martes y se repite la marca térmica el miércoles. Fin de semana XL gris en la zona sur.