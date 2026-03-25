Apenas ocho días faltan para el próximo fin de semana largo, se junta el feriado por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas con Semana Santa.

Apenas ocho días faltan para el próximo fin de semana largo, se junta el feriado por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas con Semana Santa.

La semana hábil recién comienza y son muchos que se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo. No está lejos, marzo está finalizando y el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas se suma a los días de Semana Santa.

El próximo fin de semana largo llegará en abril, apenas ocho días faltan para un descanso extendido o bien hacer un viaje.

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas será el jueves 2 de abril y es inamovible, mientras que el 3 será Viernes Santo. Así, estos dos días se sumarán al sábado y el domingo para conformar un fin de semana extra largo.

¿Qué día caen los demás feriados y días no laborables?