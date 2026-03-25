La semana hábil recién comienza y son muchos que se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo. No está lejos, marzo está finalizando y el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas se suma a los días de Semana Santa.
El próximo fin de semana largo llegará en abril, apenas ocho días faltan para un descanso extendido o bien hacer un viaje.
El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas será el jueves 2 de abril y es inamovible, mientras que el 3 será Viernes Santo. Así, estos dos días se sumarán al sábado y el domingo para conformar un fin de semana extra largo.
¿Qué día caen los demás feriados y días no laborables?
- Junio: del sábado 13 al lunes 15 (por el traslado del feriado de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)
- Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
- Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
- Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)
- Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)