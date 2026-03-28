El CIN declaró la emergencia salarial y presupuestaria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que renovó autoridades (Franco Bartolacci es el nuevo presidente y Anselmo Torres, el vicepresidente), reiteró la “profunda preocupación” por la situación que atraviesa el sistema universitario público.

En un contexto de restricción presupuestaria, deterioro salarial y creciente incertidumbre para el desarrollo de las funciones sustantivas de las instituciones, declaró la “emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional”.

“Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación”, señalaron los rectores y reclamaron “la urgente convocatoria a paritaria nacional para la recomposición del salario de las y los trabajadores de la educación superior”.

. Declaramos la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.



. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.



. Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria nacional. pic.twitter.com/usdsDT677w — CIN (@CINoficial) March 28, 2026

La situación

“La situación presupuestaria en el sistema universitario nacional es crítica”, advierte el CIN, y aclara que “el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios”.

En términos generales, las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una “reducción inédita” de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.

En lo que respecta a los salarios universitarios, el deterioro del poder adquisitivo es igualmente relevante, sostuvo. “Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios acumulan un incremento del 158 %, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32 %“, detalló.

“Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de, aproximadamente, 7,3 salarios mensuales en el período considerado, tomando como base el salario de noviembre de 2023. Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”, señalaron las autoridades.

Para recuperar el poder adquisitivo perdido, los salarios universitarios deberían experimentar una recomposición del 47,3 % respecto de los niveles vigentes a febrero de 2026.

“El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de gobierno, el 64 % del que tenía en enero de 2023″, precisó el CIN.

Actualmente, se encuentra en torno al 40 % de los valores de enero de 2023 y, en relación con el valor promedio que dicha cuota tuvo entre enero y noviembre de 2023, se han perdido, durante los meses de gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.

El análisis de partidas presupuestarias específicas muestra que el recorte no involucra solamente a las transferencias a las universidades, sino que incluye a las líneas presupuestarias que, si bien no forman parte de los presupuestos universitarios, son centrales para sostener el funcionamiento del sistema.

“A modo de ejemplo, y observando exclusivamente el presupuesto efectivamente ejecutado, en 2025 el poder adquisitivo de las partidas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en universidades era equivalente al 38,05 % al de lo ejecutado en 2023; el fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria se ubicó en apenas 1,02 %; el que financiaba los montos de las Becas Progresar lo hizo en torno al 26,02 % del nivel de 2023; y aquellos vinculados con el desarrollo de infraestructura universitaria o al acompañamiento a las trayectorias de formación estudiantil de los beneficiarios de las Becas Progresar, en el 0 %“, detalló.