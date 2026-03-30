Lomas de Zamora: Asesinaron de un balazo a un presunto motochorro de 15 años

Un presunto motochorro de 15 años fue asesinado a balazos al, supuestamente, haber intentado asaltar a una pareja de motoqueros, en un suceso registrado en Temperley, partido de Lomas de Zamora, en el que otro sospechoso alcanzó a fugar ileso.

El hecho tuvo lugar el sábado cuando un joven de 30 años, llevó en su auto el cuerpo sin vida del adolescente al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Arturo Oñativia de Almirante Brown luego que en el cruce de La Pampa y La Golondrina, había sido interceptado por un individuo armado, que se hallaba en una motocicleta en la que trataba de cargar al menor y que al verlo le pidió que trasladara al chico a algún centro asistencial.

En ese sentido, el testigo agregó que el individuo luego escapó en la moto.

Según el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del barrio, el personal de la comisaría 6ª lomense precisó que el episodio se había producido en la esquina de Chubut y La Golondrina, cuando la víctima y el otro sujeto presuntamente habrían intentado robar a una pareja, que circulaba en moto, oportunidad en la que el menor fue herido mortalmente a disparos en la región torácica.

Según el expediente el cadáver del chico fue reconocido por sus familiares, comprobándose que contaba con antecedentes delictivos por “Robo agravado en poblado y en banda” debido a una entradera y que uno de sus hermanos permanece actualmente detenido, a raíz de dicho asalto en una vivienda.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, la Unidad Funcional 11 de los tribunales lomenses.