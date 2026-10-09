El tren Sarmiento no funcionará el fin de semana largo

El tren Sarmiento no prestará servicio, en ninguno de sus ramales, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, debido a la realización de obras. El martes retoma su recorrido habitual

El tren Sarmiento no prestará servicio, en ninguno de sus ramales, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, debido a la realización de obras. El martes retoma su recorrido habitual

El tren Sarmiento no prestará servicio, en ninguno de sus ramales, durante el fin de semana largo, entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, debido a la realización de obras de señalamiento.

Trenes Argentinos anunció que se llevará a cabo la actualización integral de la mesa de mando de señales, que de este modo se suma a las ya renovadas en Castelar y Moreno.

En un principio, la compañía estatal indicó que no habría servicio el martes 13 inclusive, pero las tareas se llevarán adelante durante el sábado, domingo y lunes.