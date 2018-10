Banfield volvió al triunfo ante el Ciclón

Banfield venció este domingo a San Lorenzo 2-0 en el Florencio Sola, en el marco de la fecha 8 de la Superliga Argentina de Fútbol. Los goles del encuentro fueron convertidos por Jesús Dátolo y Darío Cvitanich.

El conjunto de Julio César Falcioni volvió al triunfo luego de tres encuentros y es la primera vez que marca más de un tanto en un partido en el certamen.

El partido

En el encuentro disputado este mediodía, Banfield se hizo dueño del juego desde el inicio. Adrián Calello, Enzo Kalinski y Dátolo manejaban los hilos del equipo e intentaban acercarle la pelota a Cvitanich, que aguardaba en el área.

El marcador se abrió temprano. A los 13 minutos de juego, luego de una serie de rebotes en el área azulgrana, Dátolo tomó la pelota, se perfiló y cruzó un remate que se le metió pegado al palo a Nicolás Navarro.

Luego del tanto del local, San Lorenzo pareció despertarse, aunque sin muchas precisiones. Trató de arrimarse al arco custodiado por Mauricio Arboleda, pero no lograba ser punzante en los últimos metros.

El primer tiempo concluyó sin situaciones peligrosas para los arqueros. Banfield consiguió defender bien la ventaja y tuvo algunas aproximaciones más, aunque no muy claras. En tanto, San Lorenzo no lograba generar juego y no consiguió hacerle daño al Taladro.

En el complemento, se dio un desarrollo parecido a lo que fue la primera etapa. El conjunto de Falcioni, bien replegado, era el dueño de la pelota y no sufría inconvenientes por parte del Ciclón.

A los 25 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Rodríguez bajó a Nicolás Silva y vio la segunda amarilla. San Lorenzo se quedaba con diez y Banfield encontraba mayores espacios para lastimarlo.

A los 35 minutos del complemento, un rebote de Navarro, tras un cabezazo de Jorge Rodríguez, dejó la pelota bollando en el área para que Cvitanich anotara el segundo tanto del Taladro y selle el triunfo en el Lencho Sola.

Si bien Banfield tuvo algunas situaciones para estirar la ventaja, la poca fortuna y las imprecisiones a la hora de definir lo evitaron. Con el triunfo, el Taladro llegó a los 12 puntos en el certamen.

Lo que se viene

Luego de los encuentros del seleccionado argentino en la fecha FIFA, Banfield buscará su primer triunfo de visitante en el certamen cuando visite a Belgrano, en el marco de la fecha 9 de la Superliga.